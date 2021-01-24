Глава Генштаба Испании ушел в отставку, потому что получил прививку от COVID-19 вне очереди

Генерала обвинили в использовании служебного положения для досрочной вакцинации себя и своих подчиненных.

Глава Генерального штаба вооруженных сил Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя ушел в отставку после того как вакцинировался от COVID-19 вне очереди. Об этом сообщает El Pais.

В своем письме об отставке генерал заявил, что следовал установленным протоколам и не пользовался своим привилегированным положением при получении препарата от коронавируса.

По данным издания, генерал воспользовался служебным положением и отдал приказ вакцинировать себя и военнослужащих Генштаба, несмотря на то, что они не входят в приоритетную группу.

Источники, близкие к генералу, уверяют, что он решил добровольно потребовать своего увольнения из-за шквала критики из-за скандала.

Его отставку приняла министр обороны Маргарита Роблес.

В отчете обвиняется и несколько других сотрудников обороны в неправомерном получении вакцины. Роблес предупредила, что за этим могут последовать новые отставки.

Напомним, в Варшаве медицинский университет оштрафовали на 250 тысяч злотых (около двух миллионов гривен) за вакцинацию от коронавируса польских чиновников и знаменитостей в обход общенациональной очереди.

А 3 января стало известно, что некоторым политикам и актерам Польши ввели вакцину преждевременно. Среди них – члены правящей партии "Право и справедливость" Томаш Станек и Анджей Кручкевич, актеры Кристина Янда, Мария Северин и Виктор Зборовский.