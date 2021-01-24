В сети опубликовали видео избиения 14-летнего украинского подростка в Париже

Нападавших было около десяти. Они пользовались битами и холодным оружием.

Николя Дюпон-Эньян, возглавляющий партию "Вставай, Франция" опубликовал на своей странице в Facebook видео жестокого избиения 14-летнего украинского подростка Юры, которое произошло в одном из центральных округов Парижа 15 января.

Избиение было заснято камерой видеонаблюдения. Ролик начинается когда парень уже лежал на земле. Нападавших было около десяти. Они, предположительно, примерно того же возраста, что и пострадавший.

На видео видно, что избивали Юру с крайней жестокостью, нанося удары ногами и руками по всем частям тела, в том числе — и по голове. Некоторые из нападавших пользовались битами и холодным оружием.

Видео можно увидеть на Facebook-странице Николя Дюпон-Эньяна по этой ссылке.

Отметим, ранее сообщалось, что нападение произошло в районе 18:30. Юра с друзьями возвращался из колледжа. Всем, кроме него, удалось убежать от нападавших. Сообщалось, что подростка продолжали избивать после потери сознания. Ему нанесли множество ножевых ранений и переломов.

22 января генконсул Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что состояние Юры оставалось тяжелым, однако врачи планировали начать выводить его из искусственной комы для дальнейшей реабилитации.