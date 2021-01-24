У мережі опублікували відео побиття 14-річного українського підлітка у Парижі

Нападників було близько десяти. Вони користувалися битами і холодною зброєю.

Ніколя Дюпон-Еньян, який очолює партію "Вставай, Франція" опублікував на своїй сторінці в Facebook відео жорстокого побиття 14-річного українського підлітка Юри, яке відбулося в одному з центральних округів Парижа 15 січня.

Побиття зняли камерою відеоспостереження. Ролик починається коли хлопець уже лежав на землі. Нападників було близько десяти. Вони, імовірно, приблизно того ж віку, що і потерпілий.

На відео видно, що били Юру жорстоко, ударяючи ногами і руками по всіх частинах тіла, зокрема — і по голові. Деякі з нападників користувалися битками і холодною зброєю.

Відео можна побачити на Facebook-сторінці Ніколя Дюпон-Еньян за цим посиланням.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що напад стався близько 18:30. Юра з друзями повертався з коледжу. Всім, крім нього, вдалося втекти від нападників. Повідомлялося, що підлітка продовжували бити після втрати свідомості. Йому завдали безліч ножових поранень і переломів.

22 січня генконсул України у Франції Вадим Омельченко повідомив, що стан Юри залишається важким, проте лікарі планували почати виводити його зі стану штучної коми для подальшої реабілітації.