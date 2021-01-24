Вслед за "Лигой смеха": украинское "Дизель шоу" покажут на российском телеканале (видео)

На российском телеканале "Че!" появился анонс украинской юмористической передачи "Дизель шоу".

Пользователи соцсетей начали сообщать о том, что в эфире российского канала "Че!" показали анонс украинской передачи "Дизель шоу". Соответствующие видео были опубликованы и в YouTube.

Премьера шоу должна состояться 8 февраля. В анонсе передачи указано, что это "международный комедийный хит".

[ + – ] Анонс украинского "Дизель шоу" на российском ТВ

[ + – ] Анонс украинского "Дизель шоу" на российском ТВ

В Украине шоу выходит на телеканале ICTV, который входит в медиагруппу StarLightMedia. Она принадлежит украинскому миллиардеру Виктору Пинчуку.

Летом 2020 года в интервью изданию "Детектор.Медиа" шеф-редактор "Дизель студио" Алексей Бланарь заявлял, что он против производства контента для российского рынка.

"Если речь идет о продаже готового продукта на российский рынок, то пускай их деньги приходят сюда и идут в украинскую экономику. Это лучше, чем они будут потрачены на патроны, которые летят в нашу сторону", — сказала Бланарь.

Российский телеканал "Че!" принадлежит холдингу "СТС Медиа", которым владеют российские госбанки, связанные с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, недавно стало известно, что франшизу украинского шоу "Лига смеха" от "Студии "Квартал 95" продали российскому телеканалу "СТС". В пресс-службе детища Владимира Зеленского заявили, что они работают со шведским дистрибьютором Eccho Rights, у которого якобы "собственная стратегия продаж, на которую правообладатель не влияет". В январе президент Владимир Зеленский задекларировал 4,5 млн дохода, которые он получил 30 декабря в виде роялти от "Квартала 95" и "Киностолицы".