Слідом за "Лігою сміху": українське "Дизель шоу" покажуть на російському телеканалі (відео)

На російському телеканалі "Че!" з'явився анонс української гумористичної передачі "Дизель шоу".

Користувачі соцмереж почали повідомляти про те, що в ефірі російського каналу "Че!" показали анонс української передачі "Дизель шоу". Відповідні відео були опубліковані і в YouTube.

Прем'єра шоу має відбутися 8 лютого. В анонсі передачі зазначено, що це "міжнародний комедійний хіт".

[ + – ] Анонс українського "Дизель шоу" на російському ТБ

[ + – ] Анонс українського "Дизель шоу" на російському ТБ

В Україні шоу виходить на телеканалі ICTV, який входить до медіагрупи StarLightMedia. Вона належить українському мільярдерові Віктору Пінчуку.

Влітку 2020 року в інтерв'ю виданню "Детектор.Медіа" шеф-редактор "Дизель студіо" Олексій Бланар заявляв, що він проти виробництва контенту для російського ринку.

"Якщо мова йде про продаж готового продукту на російський ринок, то нехай їх гроші приходять сюди і йдуть в українську економіку. Це краще, ніж вони будуть витрачені на патрони, які летять у нашу сторону", — сказала Бланар.

Російський телеканал "Че!" належить холдингу "СТС Медіа", яким володіють російські держбанки, пов'язані з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що франшизу українського шоу "Ліга сміху" від "Студії" Квартал 95 "продали російському телеканалу" СТС ". У прес-службі дітища Володимира Зеленського заявили, що вони працюють зі шведським дистриб'ютором Eccho Rights, у якого нібито "власна стратегія продажів, на яку правовласник не впливає". У січні президент Володимир Зеленський задекларував 4,5 млн доходу, які він отримав 30 грудня у вигляді роялті від "Кварталу 95 "і" кіностолицею".