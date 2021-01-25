Россия возобновила строительство газопровода "Северный поток – 2"

Работы начаты, несмотря на санкции США и призывы депутатов Евросоюза не продолжать строительство, чтобы "наказать Россию".

Судно-трубоукладчик "Фортуна" (Fortuna) приступило к подготовительным работам для возобновления прокладки труб в экономической зоне Дании. Об этом сообщил оператор строительства газопровода Nord Stream AG, передает агентство Reuters.

О том, что судно находится на месте достройки газопровода, свидетельствуют данные ресурса MarineTraffic.

21 января законодатели Евросоюза приняли резолюцию, призывающую прекратить достройку "Северного потока – 2" в ответ на арест оппозиционера Алексея Навального.

20 января США ввели санкции против судна Fortuna и его владельца, компании KVT-RUS. Их активы заблокированы, а гражданам США запрещено иметь с ними дело.

Западными партнерами "Газпрома" по проекту, стоимость которого оценивается в 9,5 млрд евро (11,5 млрд долларов), являются немецкая Uniper, Wintershall Dea из BASF, англо-голландская нефтяная компания Shell, австрийская OMV и французская энергетическая компания Engie.

Напомним, президент США Джо Байден выступает против строительства "Северного потока — 2". Об этом сказал кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен. По его словам, Вашингтон будет стремиться убедить зарубежных партнеров прекратить строительство. Блинкен добавил, что если эти меры не принесут результата, то Соединенным Штатам придется прибегнуть к инструментам, которые ранее не использовались.

19 января немецкий концерн Bilfinger SE прекратил участие в проекте "Северный поток – 2", несмотря на то, что у него было подписано несколько контрактов с оператором газопровода на общую сумму 15 миллионов евро.

Причиной выхода из сделки стали возможные санкции США, которые могли ударить по компании через несколько недель.

В тот же день российский газовый монополист "Газпром" впервые заявил о возможной остановке проекта "Северный поток – 2" при "исключительных обстоятельствах".