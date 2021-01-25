Росія відновила будівництво газопроводу "Північний потік-2"

Роботи розпочато, незважаючи на санкції США та заклики депутатів Євросоюзу не продовжувати будівництво, щоб "покарати Росію".

Судно-трубоукладач "Фортуна" (Fortuna) розпочало підготовчі роботи для відновлення прокладки труб в економічній зоні Данії. Про це повідомив оператор будівництва газопроводу Nord Stream AG, передає агентство Reuters.

Про те, що судно знаходиться на місці добудови газопроводу, свідчать дані ресурсу MarineTraffic.

21 січня законодавці Євросоюзу ухвалили резолюцію, що закликає припинити добудову "Північного потоку-2" у відповідь на арешт опозиціонера Олексія Навального.

20 січня США ввели санкції проти судна Fortuna та його власника, компанії KVT-RUS. Їхні активи заблоковані, а громадянам США заборонено мати з ними справу.

Західними партнерами "Газпрому" за проєктом, вартість якого оцінюється в 9,5 млрд євро (11,5 млрд доларів), є німецька Uniper, Wintershall Dea з BASF, англо-голландська нафтова компанія Shell, австрійська OMV і французька енергетична компанія Engie.

Нагадаємо, президент США Джо Байден виступає проти будівництва "Північного потоку-2". Про це сказав кандидат на пост держсекретаря США Ентоні Блінкен. За його словами, Вашингтон намагатиметься переконати зарубіжних партнерів припинити будівництво. Блінкен додав, що якщо ці заходи не принесуть результату, то Сполученим Штатам доведеться вдатися до інструментів, які раніше не використовувалися.

19 січня німецький концерн Bilfinger SE припинив участь у проєкті "Північний потік-2", незважаючи на те, що у нього було підписано кілька контрактів з оператором газопроводу загальною сумою 15 мільйонів євро.

Причиною виходу з угоди стали можливі санкції США, які могли вдарити по компанії через кілька тижнів.

Того ж дня російський газовий монополіст "Газпром" уперше заявив про можливу зупинку проєкту "Північний потік-2" за "виняткових обставин".