"Найти и наказать". Зеленский отреагировал на избиение украинского подростка в Париже

Глава государства заявил, что врачи до сих пор не дают никаких прогнозов относительно выздоровления Юрия, который стал жертвой жестокого избиения во Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на нападение на украинского подростка Юрия в Париже, которое произошло 15 января. На своей странице в Facebook глава государства в понедельник, 25 января, призвал "найти и наказать" нападавших.

"То, что не отпускает. Нападение, которое шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью. Еще 15 января в Париже жестоко избили нашего парня — украинского подростка. Кто это сделал? Судя по видео, такие же подростки или немного старше. Десятеро на одного. У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель — убивать, калечить, изувечивать", — написал президент.

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По словам главы государства, Юрий возвращался из школы вместе со своими друзьями, когда на них напали. Зеленский отметил, что пострадавший парень до сих пор находится в тяжелом состоянии, а медики «стараются быть осторожными в своих прогнозах».

"Но есть основания надеяться, что он поправится", — отметил глава государства.

Зеленский призвал "найти и наказать" нападавших. По его словам, "это не просто наше требование, а это вопрос цивилизованности". В любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакции государства.

"Посольство Украины во Франции привлечено к этой ситуации. Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование — необходимые стимулы". Уже имеем жесткую реакцию министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго", — написал президент.

Глава государства подчеркнул, что нападавшие должны быть в тюрьме.

Напомним, что 15 января в Париже избили украинского подростка. У пострадавшего сломаны руки, ребра и пальцы.

Событие произошло районе 18.30, в одном из центральных округов Парижа. Юра с друзьями возвращался из колледжа. На них напала группа из 10 человек в масках, всем одногруппникам удалось убежать, а Юрий убежать не смог.

Подростка продолжали избивать после потери сознания. Парень просил не оставлять его умирать и передать его маме, чтобы она не волновалась. Первое время после избиения маму пострадавшего не пускали к сыну из-за критического состояния здоровья.

Полиция ищет нападавших.

Мать подростка так комментирует произошедшее: "То, что они сделали с моим сыном, я никому не прощу. То, что они сделали с моим ребенком — просто невозможно себе представить. Мое сердце разрывается, мы молимся и верим, что Бог вернет нам Юру".

На данный момент подросток находится в реанимации. Родители парня и украинская диаспора во Франции ищут свидетелей нападения.

Напомним, ранее во Франции провели уникальную пересадку обеих рук с плечами