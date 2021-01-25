"Знайти і покарати". Зеленський відреагував на побиття українського підлітка в Парижі

Голова держави заявив, що лікарі досі не дають ніяких прогнозів щодо одужання Юрія, який став жертвою жорстокого побиття у Франції.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на напад на українського підлітка Юрія в Парижі, що відбулося 15 січня. На своїй сторінці у Facebook голова держави в понеділок, 25 січня, закликав "знайти і покарати" нападників.

"Те, що не відпускає. Напад, який шокує своєю дикістю, варварством, ненавистю. Ще 15 січня у Парижі жорстоко побили нашого хлопця — українця, підлітка. Хто це зробив? Судячи з відео, такі ж підлітки або трохи старше. Десять на одного. У них була арматура, холодна зброя. І в них була мета — вбивати, калічити, нівечити", — написав президент.

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За словами голови держави, Юрій повертався зі школи разом зі своїми друзями, коли на них напали. Зеленський зазначив, що потерпілий хлопець досі перебуває у важкому стані, а медики «намагаються бути обережними у своїх прогнозах».

"Але є підстави сподіватися, що він одужає", — зазначив голова держави.

Зеленський закликав "знайти і покарати" нападників. За його словами, "це не просто наша вимога, а це питання цивілізованості". У будь-якій країні такий напад заслуговує жорсткої реакції держави.

"Посольство України у Франції залучене до цієї ситуації. Українська держава зробить усе, щоб Юрій і його сім'я отримали необхідну допомогу, а розслідування — необхідні стимули". Уже маємо жорстку реакцію міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена і мера Парижа Анн Ідальго", — написав президент.

Голова держави підкреслив, що нападники повинні бути в тюрмі.

Нагадаємо, що 15 січня в Парижі побили українського підлітка. У постраждалого зламані руки, ребра і пальці.

Подія сталася близько 18.30, в одному з центральних округів Парижа. Юра з друзями повертався з коледжу. На них напала група з 10 чоловік у масках, усім одногрупникам вдалося втекти, а Юрій втекти не зміг.

Підлітка продовжували бити після втрати свідомості. Хлопець просив не залишати його помирати і передати його мамі, щоб вона не хвилювалася. Перший час після побиття маму потерпілого не пускали до сина через критичний стан здоров'я.

Поліція шукає нападників.

Мати підлітка так коментує подію: "Те, що вони зробили з моїм сином, я нікому не пробачу. Те, що вони зробили з моєю дитиною — просто неможливо собі уявити. Моє серце розривається, ми молимося і віримо, що Бог поверне нам Юру" .

Наразі підліток перебуває в реанімації. Батьки хлопця й українська діаспора у Франції шукають свідків нападу.

Нагадаємо: раніше у Франції провели унікальну пересадку обох рук з плечима