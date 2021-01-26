Министерство финансов США впервые в истории возглавила женщина

Основной целью на посту Джанет Йеллен называет борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Сенат США одобрил предложенную Джо Байденом кандидатуру Джанет Йеллен на должность министра финансов, — сообщает The Guardian.

Основным приоритетом своей работы Джанет Йеллен называет борьбой с последствиями коронавируса.

"Мы должны сделать так, чтобы люди в Америке не голодали, чтобы они могли положить еду на стол, чтобы они не потеряли свои дома и не оказались на улице из-за выселения. Мы не должны идти на компромисс в этом отношении", — заявила Йеллен.

Во время слушаний в Сенате кандидат на пост министра заявляла, что правительству США необходимо действовать масштабно в отношении следующего пакета помощи в связи с коронавирусом. По ее мнению, сейчас не время беспокоится об издержках, связанных с увеличением государственного долга.

Отмечается, что в США на прошлой неделе на пособие по безработице подалось еще 900 тысяч людей, что больше, чем население всего Сан-Франциско. Эта цифра в четыре раза больше, чем количество заявок на пособие до пандемии COVID-19.

Джанет Йеллен — возглавляла Совет экономических консультантов при президенте. Была заместителем председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы. С 2014 по 2018 годы она возглавляла Федеральную резервную систему.

Напомним, в планах у Минфина США выпустить новую купюру номиналом в 20 долларов с темнокожей Харриет Табманк.

Джо Байден в свою очередь подписал указ, разрешающий трансгендерам служить в армии.

Ранее Байден выдвинул трансгендера на должность главы Министерства здравоохранения США.