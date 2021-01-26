Міністерство фінансів США вперше в історії очолила жінка

Основною метою на посту Джанет Єллен називає боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу.

Сенат США схвалив запропоновану Джо Байденом кандидатуру Джанет Єллен на посаду міністра фінансів, — повідомляє The Guardian.

Основним пріоритетом своєї роботи Джанет Єллен називає боротьбу з наслідками коронавірусу.

"Ми повинні зробити так, щоб люди в Америці не голодували, щоб вони могли покласти їжу на стіл, щоб вони не втратили свої будинки і не опинилися на вулиці через виселення. Ми не повинні йти на компроміс в цьому відношенні", — заявила Єллен.

Під час слухань у Сенаті кандидат на пост міністра заявляла, що уряду США необхідно діяти масштабно щодо наступного пакету допомоги у зв'язку з коронавірусом. На її думку, нині не час турбуватися про витрати, пов'язані зі збільшенням державного боргу.

Зазначається, що в США на минулому тижні на допомогу з безробіття подалося ще 900 тисяч людей, що більше, ніж населення всього Сан-Франциско. Ця цифра в чотири рази більша, ніж кількість заявок на допомогу до пандемії COVID-19.

Джанет Єллен — очолювала Раду економічних консультантів за президента. Була заступником голови Ради керуючих Федеральної резервної системи. З 2014 по 2018 роки вона очолювала Федеральну резервну систему.

Нагадаємо, що в планах у Мінфіну США випустити нову купюру номіналом 20 доларів з темношкірою Харрієт Табманк.

Джо Байден у свою чергу підписав указ, що дозволяє трансгендерам служити в армії.

Раніше Байден висунув трансгендерів на посаду голови Міністерства охорони здоров'я США.