Дональд Трамп открыл "Офис бывшего президента" во Флориде

Офис будет использоваться для будущих публичных появлений, заявлений и официальной деятельностью Трампа.

Бывший президент США с понедельника запустил официальный пост-президентский офис в округе Палм-Бич во Флориде, — сообщает The Hill.

По данным пресс-релиза, Офис будет заниматься корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями Трампа. Также сообщается об общественной деятельности и защите национальных интересов США.

"Президент Трамп всегда и навсегда останется защитником для Американского народа", — идется в сообщении. Открытие офиса с таким названием может вызвать манипуляции касательно намерения Трампа баллотироваться в президенты в 2024 году. На этот факт его советники ничего не сказали в ответ на такие сообщения.

Отмечается, что после инаугурации президента Байдена, Дональд Трамп еще ни разу не появлялся на публике. Он находится в Мар-а-Лаго в своей резиденции. Журналисты сообщают, что он начинает процесс подготовки команды юристов в деле о его возможном импичменте.

Также собщалось, что Дональд Трамп хотел создать собственную партию, однако его советник Джейсон Миллер опроверг данную информацию. "Трамп ясно дал понять, что его цель — вернуть республиканцам Сенат и Палату представителей Конгресса США в 2022 году", — заявил Миллер.

Напомним, в избирательном штабе Трампа рассказали о дальнейших политических целях бывшего президента.

Сообщалось, что перед уходом из Белого дома, Дональд Трамп оставил записку для Джо Байдена.