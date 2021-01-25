В штабе Трампа рассказали о дальнейших политических целях экс-президента

45-й президент США отказался от идеи создания собственной партии и решил сосредоточиться на борьбе республиканцев за большинство в Сенате и Палате представителей Конгресса на выборах в 2022 году.

Дональд Трамп, который 20 января покинул пост президента США, передумал создавать собственную партию, которая конкурировала бы с Демократической и Республиканской партиями. Как в воскресенье, 24 января, сообщил Fox News, об этом заявил советник предвыборного штаба 45-го президента Джейсон Миллер.

По словам Миллера, Трамп "ясно дал понять, что его цель — вернуть республиканцам Сенат и Палату представителей Конгресса США в 2022 году". Он отметил, что "за пределами этих усилий" в данном отношении ничего не планируется.

По информации журналистки New York Times Мэгги Хэберман, которую она обнародовала в Twitter, экс-президента "отговорили" от этой затеи.

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Напомним, 20 января Джо Байден принял присягу и официально стал 46-м президентом США. Вместе с ним присягу приняла и Камала Харрис. Она стала стала первой в истории страны женщиной, которая заняла пост вице-президента США. После принятия присяги Байден выступил с инаугурационной речью.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наблюдал за церемонией инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Он пригласил нового президента США в Киев.

В сети уже появился список первых 17 указов 46-го президента Соединенных Штатов. Более половины из них отменяют решения его предшественника Дональда Трампа.