У штабі Трампа розповіли про подальші політичні цілі екс-президента

45-й президент США відмовився від ідеї створення власної партії і вирішив зосередитися на боротьбі республіканців за більшість у Сенаті і Палаті представників Конгресу на виборах у 2022 році.

Дональд Трамп, який 20 січня залишив посаду президента США, передумав створювати власну партію, що конкурувала б з Демократичної і Республіканської партіями. Як у неділю, 24 січня, повідомив Fox News, про це заявив радник передвиборчого штабу 45-го президента Джейсон Міллер.

За словами Міллера, Трамп "ясно дав зрозуміти, що його мета — повернути республіканцям Сенат і Палату представників Конгресу США в 2022 році". Він зазначив, що "за межами цих зусиль" у цьому відношенні нічого не планується.

За інформацією журналістки New York Times Меггі Хеберман, яку вона оприлюднила у Twitter, екс-президента "відмовили" від цієї затії.

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Нагадаємо: 20 січня Джо Байден склав присягу й офіційно став 46-м президентом США. Разом з ним присягу склала і Камала Харріс. Вона стала стала першою в історії країни жінкою, яка зайняла пост віце-президента США. Після складення присяги Байден виступив з інавгураційної промовою.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спостерігав за церемонією інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. Він запросив нового президента США до Києва.

У мережі вже з'явився список перших 17 указів 46-го президента Сполучених Штатів. Більше половини з них скасовують рішення його попередника Дональда Трампа.