Дональд Трамп відкрив "Офіс колишнього президента" у Флориді

Офіс використовуватиметься для майбутніх публічних появ, заяв і офіційної діяльністю Трампа.

Колишній президент США з понеділка запустив офіційний пост-президентський офіс в окрузі Палм-Біч у Флориді, — повідомляє The Hill.

За даними прес-релізу, Офіс займатиметься кореспонденцією, публічними заявами та виступами Трампа. Також повідомляється про громадську діяльність та захист національних інтересів США.

"Президент Трамп завжди і назавжди залишиться захисником для Американського народу", — йдеться в повідомленні. Відкриття офісу з такою назвою може викликати маніпуляції щодо наміру Трампа балотуватися в президенти у 2024 році. На цей факт його радники нічого не сказали у відповідь на такі повідомлення.

Зазначається, що після інавгурації президента Байдена, Дональд Трамп ще жодного разу не з'являвся на публіці. Він знаходиться в Мар-а-Лаго у своїй резиденції. Журналісти повідомляють, що він починає процес підготовки команди юристів у справі про його можливий імпічмент.

Також повідомлялось, що Дональд Трамп хотів створити власну партію, проте його радник Джейсон Міллер спростував дану інформацію. "Трамп ясно дав зрозуміти, що його мета — повернути республіканцям Сенат і Палату представників Конгресу США у 2022 році", — заявив Міллер.

Нагадаємо, у виборчому штабі Трампа розповіли про подальші політичні цілі колишнього президента.

Повідомлялося, що перед відходом з Білого дому, Дональд Трамп залишив записку для Джо Байдена.