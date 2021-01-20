Трамп оставил на рабочем столе в Овальном кабинете личную записку для Байдена

В ней Трамп продолжил тему его прощального выступления, в котором он молился за успех страны.

45-й президент США Дональд Трамп оставил своему преемнику Джо Байдену на рабочем столе в Овальном кабинете записку. Источник телеканала CNN сообщил, что это было "личное послание", которое продолжило тему прощального выступления Трампа, в котором тот "молился за успех США и о том, чтобы новая администрация заботилась о стране".

Подобная записка стала традицией при передаче президентской власти в США. Как правило, ее оставляют для преемника на столе в Овальном кабинете Белого дома, чтобы новый глава государства мог ее прочесть входя в свой офис в день инаугурации.

Иногда такие послания бывают юмористическими. Например, 40-й президент США Рональд Рейган в день передачи власти Джорджу Бушу написал записку с заглавием "Не дай туркам тебя победить". Тот, в свою очередь, в день инаугурации 43-го президента США написал Биллу Клинтону письмо с пожеланиями всего наилучшего и пожелал тому успеха. А Барак Обама 20 января 2017 года в традиционной записке напоминал Трампу о важности гражданских институтов и инструментов демократии.

CNN также рассказал, что личную записку оставил Майк Пенс 49-му вице-президенту США Камале Харрис.

Издание The Guardian отметило, что и бывшая первая леди США Мелания Трамп оставила личное послание супруге нового президента США, Джилл Байден. А вот традиционного письма персоналу Белого дома та не стала писать.

Напомним, 20 января Байден принял присягу и официально стал 46-м президентом США. Вместе с ним присягу приняла и Камала Харрис. Она стала стала первой в истории страны женщиной, которая заняла пост вице-президента США. После принятия присяги Байден выступил с инаугурационной речью.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наблюдал за церемонией инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Он пригласил нового президента США в Киев.

В сети уже появился список первых 17 указов 46-го президента Соединенных Штатов. Более половины из них отменяют решения его предшественника Дональда Трампа.