Трамп залишив на робочому столі в Овальному кабінеті особисту записку для Байдена

За інформацією CNN, в записці Трамп продовжив тему його прощального виступу, в якому він молився за успіх країни.

45-й президент США Дональд Трамп залишив своєму наступнику Джо Байдену на робочому столі в Овальному кабінеті записку. Джерело телеканалу CNN повідомив, що це було "особисте послання", яке продовжило тему прощального виступу Трампа, в якому той "молився за успіх США і про те, щоб нова адміністрація піклувалася про країну".

Подібна записка стала традицією при передачі президентської влади в США. Як правило, її залишають для наступника на столі в Овальному кабінеті Білого дому, щоб новий голова держави міг її прочитати, входячи у свій офіс в день інавгурації.

Іноді такі послання бувають гумористичними. Наприклад, 40-й президент США Рональд Рейган в день передачі влади Джорджу Бушу написав записку з назвою "Не дай туркам тебе перемогти". Той, в свою чергу, в день інавгурації 43-го президента США написав Біллу Клінтону листа з побажаннями всього найкращого і побажав тому успіху. А Барак Обама 20 січня 2017 року традиційної записці нагадував Трампу про важливість громадянських інститутів та інструментів демократії.

CNN також розповів, що особисту записку залишив Майк Пенс 49-му віце-президенту США Камалі Харріс.

Видання The Guardian зазначило, що і колишня перша леді США Меланія Трамп залишила особисте послання дружині нового президента США, Джилл Байден. А ось традиційного листа персоналу Білого дому та не стала писати.

Нагадаємо, 20 січня Байден прийняв присягу і офіційно став 46-м президентом США. Разом з ним присягу прийняла і Камала Харріс. Вона стала стала першою в історії країни жінкою, яка зайняла пост віце-президента США. Після прийняття присяги Байден виступив з інавгураційною промовою.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спостерігав за церемонією інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. Він запросив нового президента США до Києва.

У мережі вже з'явився список перших 17 указів 46-го президента Сполучених Штатів. Більше половини з них скасовують рішення його попередника Дональда Трампа.