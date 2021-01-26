Deutsche Bahn приглашает украинцев на должность машиниста поезда

Требование — владение немецким языком на высоком уровне и профильное высшее образование.

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn приглашает работников из Украины на должность стажер-машиниста поезда. Соотвутствующую ваканскию концерн опубликовал на своем сайте.

Выдвигается требование владения немецким языком на уровне не ниже B1 и диплом профессионально-технического или профильного высшего образования. Будущему работнику должно быть не меньше 21 года.

"Во время наших программ (которые обычно длятся 9-12 месяцев) вы будете учиться управлять одним типом наших поездов, а затем начнете работать в одном из наших подразделений в Германии как машинист поезда", — сообщили в Deutsche Bahn.

После обучения работник будет отвечать за эксплуатацию поездов, управление ими и контроль их работы.

Место обучения — Лейпциг или Берлин, место фактической работы будет обсуждаться на собеседовании после прохождения обучения.

Напомним, 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе был подписан Меморандум о сотрудничестве между УЗ и Deutsche Bahn.

Министерство инфраструктуры ищет через Prozorro консультантов в сфере железных дорог, ими могут стать не только Deutsche Bahn. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. В общем планируется потратить 86 миллионов гривен.

Позже власти Украины приостановили сотрудничество УЗ с Deutsche Bahn. Об этом в конце апреля заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. "Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера – 80+ млн грн. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать – у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках", – подчеркнул министр.