Deutsche Bahn запрошує українців на посаду машиніста поїзда

Вимога — володіння німецькою мовою на високому рівні і профільна вища освіта.

Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn запрошує працівників з України на посаду стажера-машиніста поїзда. Відповідну вакансію концерн опублікував на своєму сайті.

Було висунуто вимогу володіння німецькою мовою на рівні не нижче B1 і диплом професійно-технічної або профільної вищої освіти. Майбутньому працівнику повинно бути не менше 21 року.

"Під час наших програм (які зазвичай тривають 9-12 місяців) ви будете вчитися управляти одним типом наших поїздів, а потім почнете працювати в одному з наших підрозділів в Німеччині як машиніст поїзда", — повідомили в Deutsche Bahn.

Після навчання працівник відповідатиме за експлуатацію поїздів, управління ними та контроль їх роботи.

Місце навчання — Лейпциг або Берлін, місце фактичної роботи буде обговорюватися на співбесіді після проходження навчання.

Нагадаємо: 22 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі було підписано Меморандум про співпрацю між УЗ і Deutsche Bahn.

Міністерство інфраструктури шукає через Prozorro консультантів у сфері залізниць, ними можуть стати не тільки Deutsche Bahn. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Загалом планується витратити 86 мільйонів гривень.

Пізніше влада України призупинила співпрацю УЗ з Deutsche Bahn. Про це наприкінці квітня заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. "Питання консультацій Deutsche Bahn поки ставимо на паузу. Ви пам'ятаєте суму тендеру — 80+ млн грн. Зараз УЗ не може собі цього дозволити. Більше того, вони не зможуть приїхати — у нас обмеження на в'їзд іноземців. Тому ми перенесемо все в термінах", — підкреслив міністр.