Избитого в Париже украинского подростка вывели из комы (видео)

Мать пострадавшего рассказала, что он пытается общаться с родными, но нормально разговаривать не может.

Украинского подростка Юру, которого в середине января жестоко избили у Эйфелевой башни в Париже, вывели из искусственной комы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По предварительной информации, тинейджер находится в тяжелом состоянии, но с положительной тенденцией к выздоровлению.

Как сказала мама парня Наталья Крученик, ее сын пытается пообщаться с родными, но до сих пор не может говорить, хотя ему лучше.

"Мы пытались его посадить, по крайней мере ненадолго, и он немного посидел. Ему лучше. Однако, что беспокоит сейчас – то, что у него до сих пор иногда возникают проблемы, связанные с тревожностью. Он все еще переживает стресс, врачи говорят, что это нормально", – говорит мама парня.

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При этом в Министерстве иностранных дел добавили, что врачи делают все возможное для реабилитации пострадавшего.

Напомним, что 15 января в Париже избили украинского подростка. У пострадавшего сломаны руки, ребра и пальцы. Событие произошло в одном из центральных округов Парижа. Юра с друзьями возвращался из колледжа. На них напала группа из 10 человек в масках, всем одногруппникам удалось убежать, а Юрий убежать не смог.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на нападение на украинского подростка в Париже. Он призвал "найти и наказать" нападавших.