Побитого в Парижі українського підлітка вивели з коми (відео)

Мати потерпілого розповіла, що він намагається спілкуватися з рідними, але нормально розмовляти не може.

Українського підлітка Юру, якого в середині січня жорстоко побили біля Ейфелевої вежі в Парижі, вивели зі штучної коми. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За попередньою інформацією, тінейджер перебуває у важкому стані, але з позитивною тенденцією до одужання.

Як сказала мама хлопця Наталя Крученик, її син намагається поспілкуватися з рідними, але досі не може говорити, хоча йому краще.

"Ми намагалися його посадити, принаймні ненадовго, і він трохи посидів. Йому краще. Однак, що турбує наразі — те, що в нього досі іноді виникають проблеми, пов'язані з тривожністю. Він усе ще переживає стрес, лікарі кажуть, що це нормально", — говорить мама хлопця.

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При цьому в Міністерстві закордонних справ додали, що лікарі роблять усе можливе для реабілітації постраждалого.

Нагадаємо, що 15 січня в Парижі побили українського підлітка. У постраждалого зламані руки, ребра і пальці. Подія сталася в одному з центральних округів Парижа. Юра з друзями повертався з коледжу. На них напала група з 10 чоловік у масках, усім одногрупникам вдалося втекти, а Юрій втекти не зміг.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на напад на українського підлітка в Парижі. Він закликав "знайти і покарати" нападників.