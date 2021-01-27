Ди Каприо, Безос и еще более 150 человек подписали письмо Байдену из-за изменений климата

"Вас могут запомнить как "климатического" президента" — главный посыл активистов в письме.

Актеры Леонардо Ди Каприо, Натали Портман, Зоуи Дешанель и еще более 150 человек написали открытое письмо Джо Байдену с просьбой отреагировать на проблему изменения климата, — а Леонардо Ди Каприо опубликовал соответствующий пост в Инстаграме.

"Вас могут запомнить как "климатического президента", который увел человечество с края обрыва. Вы можете обеспечить переход мировых энергетических систем с ископаемых видов топлива на чистую энергию. Создавая при этом множество рабочих мест, сокращая загрязнение и устраняя при этом экономическое, расовое неравенство и неравенство в отношении здоровья", — сообщается в письме.

Отмечается, что Байден одним из своих первых указом вернул Соединенные Штаты в "Парижские" климатические соглашения, но этого недостаточно. "Мы должны сделать все, что в наших силах". По мнению авторов письма климатические изменения несут не только угрозу, но и огромные новые возможности для инноваций, инвестиций и создания рабочих мест.

"Наши дети и внуки должны увидеть, что мир удалось сохранить", — подытожили в письме.

Письмо подписал также поддержали люди из Франции, США, Германии и других стран мира. Среди них актеры, директора компаний, мэры и политики.

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Напомним, Джо Байден вернул США в Парижские климатические соглашения.

Согласно исследованиям ученых, климат в городах меняется быстрее, чем в сельской местонсти.