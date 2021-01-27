Ді Капріо, Безос і ще понад 150 осіб підписали лист Байдену через зміни клімату

"Вас можуть запам'ятати як "кліматичного" президента" — головний меседж активістів у листі.

Актори Леонардо Ді Капріо, Наталі Портман, Зоуї Дешанель і ще понад 150 чоловік написали відкритого листа Джо Байдену з проханням відреагувати на проблему зміни клімату, — а Леонардо Ді Капріо опублікував відповідний пост в Інстаграмі.

"Вас можуть запам'ятати як "кліматичного президента", який вивів людство з краю обриву. Ви можете забезпечити перехід світових енергетичних систем з викопних видів палива на чисту енергію. Створюючи при цьому безліч робочих місць, скорочуючи забруднення й усуваючи при цьому економічну, расову нерівність і нерівність щодо здоров'я", — повідомляється в листі.

Зазначається, що Байден одним зі своїх перших указів повернув Сполучені Штати в "Паризькі" кліматичні угоди, але цього недостатньо. "Ми повинні зробити все, що в наших силах". На думку авторів листа, кліматичні зміни несуть не тільки загрозу, а й величезні нові можливості для інновацій, інвестицій та створення робочих місць.

"Наші діти і внуки повинні побачити, що світ вдалося зберегти", — підсумували в листі.

Лист підписали також люди з Франції, США, Німеччини та інших країн світу. Серед них актори, директори компаній, мери і політики.

[ + – ]

Нагадаємо: Джо Байден повернув США в Паризькі кліматичні угоди.

Згідно з дослідженнями вчених, клімат у містах змінюється швидше, ніж у сільській місцевості.