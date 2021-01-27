Были украдены дозы вакцины для 18 человек.

В Польше из больницы украли вакцину от коронавируса. Об этом сообщает Polsat News.

Три флакона препарата, которым можно было вакцинировать 18 человек, исчезли из Негосударственного института первичной и специализированной медицинской помощи в Илово-Осаде, недалеко от Дзялдово Варминско-Мазурского воеводства.

"В среду утром в 7:36 мы получили сообщение об ограблении частной клиники в Илово-Осаде. Кражу со взломом обнаружил сотрудник клиники. Было разбито стекло", — сообщила сержант Юстина Новицка, пресс-атташе управления полиции в Дзялдово.

Она добавила, что другие лекарства также украдены.

Напомним, первый случай тяжелого осложнения после применения вакцины от COVID-19 зафиксирован в Польше.

Из-за нехватки медицинского персонала в период пандемии коронавируса Сейм Польши принял закон, упрощающий трудоустройство медиков из-за пределов ЕС, и украинские врачи, в числе прочих, подают заявки на трудоустройство в этой стране. Главным аргументом, который толкает их на поиски работы за рубежом, – мизерная зарплата. В Польше за свою работу медики получают в 3 – 4 раза больше, чем на родине, а для определенных категорий врачей зарплаты достигают и 15-20 тысяч злотых (115,7 – 154 тыс. грн). Кроме того, некоторые учреждения предлагают врачам квартиры, языковые курсы или возмещение расходов на переезд.