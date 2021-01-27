Були викрадені дози вакцини для 18 осіб.

У Польщі з лікарні викрали вакцину від коронавірусу. Про це повідомляє Polsat News.

Три флакони препарату, яким можна було вакцинувати 18 осіб, зникли з Недержавного інституту первинної та спеціалізованої медичної допомоги в Ілово-Осаді, недалеко від Дзялдово Вармінсько-Мазурського воєводства.

"У середу вранці о 7:36 ми отримали повідомлення про пограбування приватної клініки в Ілово-Осаді. Крадіжку зі зломом виявив співробітник клініки. Було розбите скло", — повідомила сержант Юстина Новицька, прес-аташе управління поліції в Дзялдово.

Вона додала, що інші ліки також викрадені.

Нагадаємо: перший випадок важкого ускладнення після застосування вакцини від COVID-19 зафіксовано в Польщі.

Через брак медичного персоналу в період пандемії коронавірусу Сейм Польщі ухвалив закон, що спрощує працевлаштування медиків з-за меж ЄС, й українські лікарі, у числі інших, подають заявки на працевлаштування в цій країні. Головним аргументом, який штовхає їх на пошуки роботи за кордоном, — мізерна зарплата. У Польщі за свою роботу медики отримують у 3 — 4 рази більше, ніж на батьківщині, а для певних категорій лікарів зарплати досягають і 15-20 тисяч злотих (115,7 — 154 тис. грн). Крім того, деякі установи пропонують лікарям квартири, мовні курси або відшкодування витрат на переїзд.