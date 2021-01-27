В России полицейские составили протокол за "массовый пикет снеговиков"

Полиция уничтожила все фигуры и плакаты на них.

Активистку движения "Поморье – не помойка" Елену Калинину из Архангельской области (Россия) задержали правоохранители, чтобы составить протокол за "организацию массового пикета снеговиков", сообщил в Twitter координатор штаба Алексея Навального в Архангельске Андрей Боровиков.

"Менты не знают что им делать, звонят начальству ежеминутно", – добавил он.

На фото – несколько снеговиков с плакатами. На них написано "Долой царя", "Вова, между нами все кончено", "Мир хижинам война дворцам", "Это наша страна". Фигуры из снега активистка слепила под окнами своего дома, а фото разместила на странице во "ВКонтакте".

[ + – ]

Приехавшие к Елене 27 января полицейские уничтожили снеговиков и плакаты, а ее саму увезли в Емецк в ближайший участок полиции для составления протокола.

Как отмечает издание "Настоящее время", похожий случай был зафиксирован и в Гомельской области Беларуси. Там на крестьянина составили протокол за снеговика с надписью "Жыве Беларусь". Правоохранители расценили это как несанкционированный пикет.

В свою очередь житель деревни посоветовал участковому составить протокол на снеговика, который, собственно, и пикетировал. Однако доводы мужчины стража порядка не убедили: на него составили протокол по статье 23.34 КоАП Беларуси ("Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий").

Напомним, в Росси люди вышли на улицы, протестуя против ареста оппозиционера Алексея Навального сразу же после его возвращения из Германии, где его лечили от отравления "Новичком". В субботу, 23 января, полицейские задержали 3 068 человек. Наибольшее число задержанных – в Москве и Санкт-Петербурге.