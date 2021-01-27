У Росії поліцейські склали протокол за "масовий пікет сніговиків"

Поліція знищила всі фігури та плакати на них.

Активістку руху "Помор'я — не смітник" Олену Калініну з Архангельської області (Росія) затримали правоохоронці, щоб скласти протокол за "організацію масового пікету сніговиків", повідомив у Twitter координатор штабу Олексія Навального в Архангельську Андрій Боровиков.

"Менти не знають що їм робити, дзвонять начальству щохвилини", — додав він.

На фото — кілька сніговиків із плакатами. На них написано "Геть царя", "Вова, між нами все скінчено", "Мир хатам війна палацам", "Це наша країна". Фігури зі снігу активістка зліпила під вікнами свого будинку, а фото розмістила на сторінці у "ВКонтакте".

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Приїхавши до Олени 27 січня поліцейські знищили сніговиків і плакати, а її саму відвезли в Ємецьк до найближчого відділку поліції для складання протоколу.

Як зазначає видання "Теперішній час", схожий випадок був зафіксований і в Гомельській області Білорусі. Там на селянина склали протокол за сніговика з написом "Живе Білорусь". Правоохоронці розцінили це як несанкціонований пікет.

Зі свого боку, житель села порадив дільничному скласти протокол на сніговика, який, власне, і пікетував. Однак доводи чоловіка правоохоронця не переконали: на нього склали протокол за статтею 23.34 КоАП Білорусі ("Порушення порядку організації або проведення масових заходів").

Нагадаємо, у Росії люди вийшли на вулиці, протестуючи проти арешту опозиціонера Олексія Навального відразу ж після його повернення з Німеччини, де його лікували від отруєння "Новачком". У суботу, 23 січня, поліцейські затримали 3 068 осіб. Найбільша кількість затриманих — у Москві та Санкт-Петербурзі.