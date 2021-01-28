Apple впервые заработала за квартал более $100 млрд

Высокие финансовые показатели были достигнуты благодаря двузначными показателями роста в каждой категории продуктов.

Выручка Apple в первом квартале 2021 финансового года (до 26 декабря 2020 года) увеличилась на 21% в годовом измерении и составила $111,4 млрд. Компания впервые заработала за квартал более $100 млрд. Чистая прибыль увеличилась с $22,2 млрд до $28,8 млрд.

Высокие финансовые показатели были достигнуты благодаря двузначными показателями роста в каждой категории продуктов, сообщил финансовый директор компании Лука Маэстри.

Квартальная выручка Apple от продажи iPhone повысилась на 17%, до $65,6 млрд. Доход от продажи компьютеров Mac вырос на 21%, до $8,68 млрд, сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) увеличилась на 24%, до $15,76 млрд. Продажи iPad принесли $8,44 млрд (+41%), носимых устройств и аксессуаров – $12,97 млрд (+30%).

На долю зарубежных продаж пришлось 64% квартальной выручки. Продажи в так называемом Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань) взлетели на 57%, до $7,95 млрд,

За последние 12 месяцев стоимость акций Apple выросла на 75,2%.

Apple по итогам 2020 года оказалась на первом месте в рейтинге самых дорогих брендов мира Brand Finance Global 500. Она стала лидером впервые с 2016 года. Эксперты оценили бренд в $263,4 млрд.

Напомним, Apple весной 2021 года выпустит новую версию своего самого доступного смартфона iPhone SE и вторую версию беспроводных наушников с активным шумоподавлением AirPods Pro.

Apple получила патенты на двустороннюю беспроводную зарядку, интегрированную в панель корпуса MacBook. Устройство позволит заряжать iPhone, iPad и Apple Watch.