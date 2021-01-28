Apple вперше заробила за квартал більше $ 100 млрд

Високих фінансових показників досягнули завдяки двозначним показникам зростання в кожній категорії продуктів.

Виручка Apple в першому кварталі 2021 фінансового року (до 26 грудня 2020 року) збільшилася на 21% у річному вимірі й склала $ 111,4 млрд. Компанія вперше заробила за квартал понад $ 100 млрд. Чистий прибуток збільшився з $ 22,2 млрд до $ 28,8 млрд.

Високих фінансових показників досягнули завдяки двозначним показникам зростання в кожній категорії продуктів, повідомив фінансовий директор компанії Лука Маестро.

Квартальна виручка Apple від продажу iPhone підвищилася на 17%, до $ 65,6 млрд. Дохід від продажу комп'ютерів Mac виріс на 21%, до $ 8,68 млрд, сервісна виручка (App Store, Apple Music, Apple Pay і iCloud) збільшилася на 24%, до $ 15,76 млрд. Продажі iPad принесли $ 8,44 млрд (+ 41%), пристрої, які можна носити, і аксесуари — $ 12,97 млрд (+ 30%).

На частку зарубіжних продажів припало 64% квартальної виручки. Продажі в так званому Великому Китаї (КНР, Гонконг і Тайвань) злетіли на 57%, до $ 7,95 млрд,

За останні 12 місяців вартість акцій Apple виросла на 75,2%.

Apple за підсумками 2020 року виявилась на першому місці в рейтингу найдорожчих брендів світу Brand Finance Global 500. Вона стала лідером вперше з 2016 року. Експерти оцінили бренд у $ 263,4 млрд.

Нагадаємо, Apple навесні 2021 року запланував випуск нову версію свого найдоступнішого смартфона iPhone SE і другу версію бездротових навушників з активним приглушенням шуму AirPods Pro.

Apple отримала патенти на двосторонню бездротову зарядку, інтегровану в панель корпусу MacBook. Пристрій дозволить заряджати iPhone, iPad та Apple Watch.