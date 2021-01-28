"У них начнутся проблемы": Киркоров пригрозил Литве после запрета на въезд

По мнению артиста, "произошло абсолютное нарушение его человеческих прав".

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров пригрозил Литве серьезными проблемами после того, как ему запретили въезд в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

"Запретили въезд и запретили. Это их проблемы. Скоро у них начнутся проблемы. Они еще даже сами не знают какие. Мой адвокат настроен очень серьезно. Это Литве как члену Евросоюза будет стоить очень дорого. Произошло абсолютное нарушение моих человеческих прав", – сообщил артист.

Поп-артист выразил благодарность Эстонии за то, что она не поддержала инициативу Литвы.

Киркоров также добавил, что с Эстонией его связывают многолетние и тёплые отношения.

Отметим, недавно Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву на 5 лет за поддержку оккупации Крыма. Он пообещал судиться с Литвой из-за запрета на въезд.