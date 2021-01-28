"У них почнуться проблеми": Кіркоров пригрозив Литві після заборони на в'їзд
На думку артиста, "відбулося абсолютне порушення його людських прав".
Російський естрадний співак Філіп Кіркоров пригрозив Литві серйозними проблемами після того, як йому заборонили в'їзд у країну. Про це повідомляє РІА Новини.
"Заборонили в'їзд і заборонили. Це їхні проблеми. Скоро в них почнуться проблеми. Вони ще навіть самі не знають які. Мій адвокат налаштований дуже серйозно. Це Литві як члену Євросоюзу буде коштувати дуже дорого. Сталося абсолютне порушення моїх людських прав", — повідомив артист.
Поп-артист висловив подяку Естонії за те, що вона не підтримала ініціативу Литви.
Кіркоров також додав, що з Естонією його пов'язують багаторічні і теплі відносини.
Зазначимо, що нещодавно Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до Литви на 5 років за підтримку окупації Криму. Він пообіцяв судитися з Литвою через заборону на в'їзд.