Вывод войск, назначения и продажа вооружения. В США пересматривают ряд решений Трампа

Администрация Байдена приостанавливает продажу вооружений в ОАЭ и Саудовскую Аравию. А также пересмотрит последние назначения Трампа.

Пентагон США приостановил ряд назначений Дональда Трампа в консультативные советы по обороне и инновациям, — об этом сообщает Politico.

В последние часы своей каденции Дональд Трамп хотел назначить своих союзников Кори Левандовски и Дэвида Босси в оборонные советы. Но их назначения приостановили, чтобы выяснить не были ли эти назначения политически мотивированными. При этом членов совета, которые уже дали присягу, переназначать или увольнять не будут.

По сообщениям The Wall Street Journal администрация Джо Байдена приостановила продажу вооружения в Объединенные Арабские Эмираты. Соглашение предусматривало покупку до 50 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Приобретение 18 беспилотников MQ-9B на 3 миллиарда долларов и покупку ракет на 10 млрд долларов.

[ + – ] F-35 Lightning II

Саудовская Аравия планировала закупить ракеты SLAM-ER на почти 2 млрд долларов. Причина остановки — администрация президента хочет убедиться в том, что ракеты не будут использованы в военных действиях в Йемене. В них принимает участие Саудовская Аравия.

[ + – ] Ракета SLAM-ER Фото: Tesla

В Пентагоне также оценят решение Трампа о выводе американских войск из Германии.

Напомним, Джо Байден вернул США в Парижские климатические соглашения, разрешил трансгендерам служить в войсках.