Виведення військ, призначення та продаж озброєння. У США переглядають низку рішень Трампа

Адміністрація Байдена призупиняє продаж озброєнь в ОАЕ та Саудівську Аравію. А також перегляне останні призначення Трампа.

Пентагон США призупинив низку призначень Дональда Трампа до консультативних рад з оборони та інновацій, — про це повідомляє Politico.

В останні години своєї каденції Дональд Трамп хотів призначити своїх союзників Корі Левандовскі та Девіда Боссі в оборонні ради. Але їх призначення призупинили, щоб з'ясувати чи не були ці призначення політично мотивованими. При цьому членів ради, які вже склали присягу, переназначать або не звільнятимуть.

За повідомленнями The Wall Street Journal адміністрація Джо Байдена призупинила продаж озброєння в Об'єднані Арабські Емірати. Угода передбачала купівлю до 50 винищувачів п'ятого покоління F-35 Lightning II, купівлю 18 безпілотників MQ-9B на 3 мільярди доларів і купівлю ракет на 10 млрд доларів.

[ + – ] F-35 Lightning II

Саудівська Аравія планувала закупити ракети SLAM-ER на майже 2 млрд доларів. Причина зупинки — адміністрація президента хоче переконатися в тому, що ракети не будуть використані у військових діях в Ємені. У них бере участь Саудівська Аравія.

[ + – ] Ракета SLAM-ER Фото: Tesla

У Пентагоні також оцінять рішення Трампа про виведення американських військ із Німеччини.

Нагадаємо, Джо Байден повернув США до Паризьких кліматичних угод, дозволив трансгендерам служити у військах.