"Сплошное разочарование": журналисты впервые прогулялись по дворцу в Геленджике (видео)
Журналистам не удалось узнать, для кого или для чего строится дворец. На сегодняшний день строительство почти полностью завершено снаружи, внутри пока что лишь голые бетонные стены.
Один из строителей дворца в Геленджике, который фигурирует в расследовании главы "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального, согласился пустить журналистов на территорию стройки. Первыми там побывали корреспонденты Telegram-канала Mash. В пятницу, 29 января, был опубликован видео-отчет о прогулке по дворцу.
Как выяснилось, на сегодняшний день готов лишь фасад здания – и то не полностью. Если же зайти внутрь, то там видны, за редкими исключениями, лишь бетонные стены, ведутся лишь начальные строительные работы.
По словам рабочих, строительство дворца завершится через 5-6 лет. Для кого или для чего строится сооружение, строители ответить не смогли.
Журналисты могли гулять по объекту свободно, но не более часа – таким было условие строителей.
Напомним, организация российского политика Алексея Навального — Фонд борьбы с коррупцией, 19 января выпустила ролик о роскошном дворце Владимира Путина в Геленджике, городе-курорте в Краснодарском крае РФ на Черноморском побережье.
В ролике рассказывается о целом комплексе построек и владений, которые все вместе составляют громадное имение размером с 39 княжеств Монако. И это размеры только основного владения с дворцом посередине. Фактически, это государство в государстве. И оно все еще строится. Оказалось, что в основном здании, построенном четыре года назад, была обнаружена плесень, так что теперь стройка и отделка возобновилась.
Позже Путин заявил, что дворец не принадлежит ни ему, ни кому-либо из его близких. В свою очередь, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что объект является собственностью нескольких бизнесменов.
Вопрос о том, почему над дворцом установлена бесполетная зона, Песков адресовал в ФСО и ФСБ.