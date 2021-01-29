"Суцільне розчарування": журналісти вперше прогулялися палацом у Геленджику (відео)
Журналістам не вдалося дізнатися, для кого або для чого будується палац. На сьогоднішній день будівництво майже повністю завершено ззовні, усередині поки що лише голі бетонні стіни.
Один із будівельників палацу в Геленджику, який фігурує в розслідуванні глави "Фонду боротьби з корупцією" Олексія Навального, погодився пустити журналістів на територію будівництва. Першими там побували кореспонденти Telegram-каналу Mash. У пʼятницю, 29 січня, був опублікований відео-звіт про прогулянку палацом.
Як зʼясувалося, на сьогоднішній день готовий лише фасад будівлі — і то не повністю. Якщо ж зайти всередину, то там видно, за рідкісними винятками, лише бетонні стіни, ведуться лише початкові будівельні роботи.
За словами робітників, будівництво палацу завершиться через 5-6 років. Для кого або для чого будується споруда, будівельники відповісти не змогли.
Журналісти могли гуляти по обʼєкту вільно, але не більше години — такою була умова будівельників.
Нагадаємо, організація російського політика Олексія Навального — Фонд боротьби з корупцією — 19 січня випустила ролик про розкішний палац Володимира Путіна в Геленджику, місті-курорті в Краснодарському краї РФ на Чорноморському узбережжі.
У ролику розповідається про цілий комплекс будівель і володінь, які всі разом складають величезний маєток розміром із 39 князівств Монако. І це розміри тільки основного володіння з палацом посередині. Фактично, це держава в державі. І вона все ще будується. Виявилося, що в основній будівлі, побудованої чотири роки тому, виявили цвіль, тож тепер будівництво та оздоблення відновилося.
Пізніше Путін заявив, що палац не належить ні йому, ні будь-кому з його близьких. Зі свого боку, прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що обʼєкт є власністю кількох бізнесменів.
Питання про те, чому над палацом встановлена безпольотна зона, Пєсков адресував до ФСО і ФСБ.