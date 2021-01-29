В Португалии власти одобрили закон об эвтаназии

Претендующий на процедуру должен быть совершеннолетним и не должен при этом страдать психическими расстройствами.

Парламент Португалии одобрил законопроект, разрешающий проведение эвтаназии в стране. Об этом в пятницу, 29 января сообщила португальская государственная медиагруппа "Radio e Televisao de Portugal".

За указанный законопроект "отменяющий уголовную ответственность за смерть с медицинской помощью" проголосовали 136 депутатов, против выступили 78 парламентариев, и еще четверо – воздержались.

Как отмечается в документе, запросить эвтаназию смогут лишь совершеннолетние граждане Португалии, либо лица старше 18 лет, имеющее вид на жительство в стране.

При этом, такой запрос может быть сделан лишь пациентами на терминальной стадии заболевания или страдающими от непереносимых болей. А запрашивающий процедуру, не должен страдать психическими расстройствами или заболеваниями и быть "дееспособным".

Теперь указанный законопроект должен подписать президент страны Марселу Ребелу де Соуза. Однако, как сообщается в материале RTP, тот еще может наложить на него вето или направить документ в Конституционный суд.

"Если португальский лидер одобрит закон, то Португалия станет четвертой страной в Европе и седьмой страной в мире, где разрешена эвтаназия", – сообщается в материале. Так, в декабре прошлого года, Конгресс депутатов Испании также одобрил "легальное самоубийство", причем, по словам экспертов, закон может вступить в силу уже в первой половине 2021 года.

Напомним на днях вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, заявил, что совместно со своими коллегами-юристами он написал Концепцию обновления Гражданского кодекса Украины, в котором предлагается легализовать для украинцев эвтаназию и ассистированное самоубийство.