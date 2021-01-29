У Португалії влада схвалила закон про евтаназію

Претендент на процедуру повинен бути повнолітнім і не повинен при цьому страждати психічними розладами.

Парламент Португалії схвалив законопроект, що дозволяє проведення евтаназії в країні. Про це в п'ятницю, 29 січня повідомила португальська державна медіагрупа "Radio e Televisao de Portugal".

За вказаний законопроект, який "скасовує кримінальну відповідальність за смерть з медичною допомогою" проголосували 136 депутатів, проти виступили 78 парламентаріїв, ще четверо — утрималися.

Як наголошується в документі, просити евтаназію зможуть лише повнолітні громадяни Португалії, або особи старше 18 років, що мають посвідку на проживання в країні.

При цьому, такий запит може бути зроблений лише пацієнтами на термінальній стадії захворювання або тими, хто страждає від нестерпних болів. А також людина, яка робить запит на цю процедуру, не має страждати психічними розладами або захворюваннями і бути "дієздатною".

Тепер зазначений законопроект повинен підписати президент країни Марселу Ребелу де Соза. Однак, як повідомляється в матеріалі RTP, той ще може накласти на нього вето або направити документ до Конституційного суду.

"Якщо португальський лідер схвалить закон, то Португалія стане четвертою країною в Європі і сьомою країною у світі, де дозволена евтаназія", — повідомляється в матеріалі. Так, в грудні минулого року, Конгрес депутатів Іспанії також схвалив "легальне самогубство", до того ж, за словами експертів, закон може набути чинності вже в першій половині 2021 року.

Нагадаємо днями віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, заявив, що спільно зі своїми колегами-юристами він написав Концепцію поновлення Цивільного кодексу України, в якому пропонується легалізувати для українців евтаназію і асистоване самогубство.