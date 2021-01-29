Митинги в России: в день акции в Москве ограничат движение пешеходов

Правила будут действовать, начиная с 8:00 утра воскресения и "до особого распоряжения" полиции.

В воскресение, 31 января в день массовых акций протеста, вызванных задержанием оппозиционера Алексея Навального, в центре Москвы будет ограничено движение граждан.

"Ограничения для передвижения пешеходов будут введены в центре Москвы 31 января из-за призывов к участию в несогласованных акциях", – сообщили в Главном управлении МВД РФ в пятницу вечером, 29 января.

Как отмечается в сообщении, начиная с 8:00 утра будут закрыты семь станций метро: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город.

"Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции", – отметили в столичном главке МВД и опубликовали карту перекрытий:

Кроме того, муниципальные власти Москвы ограничили продажу алкоголя в центре города в воскресение, 31 января, в связи с чем часть магазинов и кафе будет закрыта.

Как сообщалось накануне, на ближайшие выходные дни в столице РФ закроются оружейные магазины. Информацию об этом распространил российский "Интерфакс" после обзвона представителей оружейных торговых сетей. В некоторых случаях владельцы магазинов признавались, что получили "предупредительный" звонок от сотрудников Росгвардии.

Напомним, в воскресение, 31 января сторонники Алексея Навального намерены провести повторные акции протеста с требованием отпустить оппозиционера на свободу, в более чем в 60 городах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург. Предыдущие митинги состоялись в прошедшую субботу, 23 января, а по итогам протестов полиция задержали более четырех тысяч человек.