В Праге закрыли госпиталь для пациентов с COVID-19: не хватает персонала

Из-за высокой смертности среди медперсонала чешские власти не могут "развернуть больницу" в разумных пределах.

Чешские власти, несмотря на большое количество пациентов с COVID-19 в больницах, решили закрыть военный полевой госпиталь из-за нехватки персонала.

Об этом сообщает Reuters.

В октябре 2020 года на окраине Праги был открыт полевой госпиталь на месте выставочного центра. В нем могло лечиться до 500 пациентов с COVID-19.

По словам заместителя министра здравоохранения Владимира Черны, из-за высокой смертности среди имеющегося медперсонала они не могут "развернуть больницу" в разумных пределах.

"Если у нас есть персонал, то кажется более целесообразным усилить стандартные госпитали, чем активировать полевые госпитали", – заявил он.

По состоянию на четверг, 28 января, в чешских больницах находилось 5 856 пациентов с COVID-19, в том числе 970 в отделениях интенсивной терапии, что примерно на 20% ниже пикового уровня в середине января.

Но шесть из 14 регионов страны сообщили о нулевом или практически нулевом количестве доступных коек в реанимациях. Власти были вынуждены использовать кареты "скорой помощи" и вертолеты, чтобы отправлять пациентов в менее переполненные больницы, временно приостанавливая оказание срочной помощи.

Всего в Чехии подтвердили более 900 тысяч случаев коронавируса, почти 16 тысяч человек умерли.

Ранее сообщалось, что первый в Украине коронавирусный временный госпиталь откроют в Николаеве.

Государственный концерн "Укроборонпром" совместно с партнерами из Хорватии планируют построить плавучий госпиталь, где будут лечить население в условиях пандемии или землетрясений.