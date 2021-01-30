В Москве накануне митингов задержали главреда "Медиазоны", который гулял с сыном (видео)

Сергея Смирнова задержали полицейские "якобы за участие в акции или призывы к участию".

Главный редактор российского издания "Медиазона" Сергей Смирнов задержан полицией в Москве.

Об этом сообщает издание в Тwitter.

Журналист успел уточнить, что его задержали полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском "якобы за участие в акции или призывы к участию".

Отмечается, что полиция ждала Смирнова в подъезде, когда он вышел на прогулку с малолетним сыном.

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"Апология протеста" уточняет, что журналисту вменяют нарушение закона о митингах (статья 20.2 КоАП). Его доставляют в отдел полиции.

Сам Сергей Смирнов уточнил "Новой газете", что в настоящее время он сидит в автобусе, ему не дали никаких документов и он пока не знает точно, по какой статье его задержали.

Сын Смирнова остался под присмотром редакторов "Медиазоны". Журналист Егор Сковорода, который был свидетелем задержания, сообщил в своем Twitter, что "полицейские явно не очень хотели" ждать до приезда матери мальчика.

"Медиазона" – российское интернет-СМИ, основанное в 2014 году участницами группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной. "Медиазона" фокусируется на освещении новостей, аналитике, колумнистике о судебных, правоохранительных органах и пенитенциарной системе России, а также о различных проявлениях преследований граждан России за их политические взгляды. Главным редактором "Медиазоны" является Сергей Смирнов, издателем – Петр Верзилов.

Напомним, в воскресение, 31 января сторонники Алексея Навального намерены провести повторные акции протеста с требованием отпустить оппозиционера на свободу, в более чем в 60 городах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург. Предыдущие митинги состоялись в прошедшую субботу, 23 января, а по итогам протестов полиция задержали более четырех тысяч человек.