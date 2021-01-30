У Москві напередодні мітингів затримали головного редактора "Медіазони", який гуляв з сином (відео)

Сергія Смирнова затримали поліцейські "нібито за участь в акції або заклики до участі".

Головного редактора російського видання "Медіазона" Сергія Смірнова затримано поліцією в Москві.

Про це повідомляє видання вТwitter.

Журналіст встиг уточнити, що його затримали поліцейські в бронежилетах і оперативник в штатському "нібито за участь в акції або заклики до участі".

Відзначається, що поліція чекала Смирнова в під'їзді, коли він вийшов на прогулянку з малолітнім сином.

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"Апологія протесту" уточнює, що журналісту закидають порушення закону про мітинги (стаття 20.2 КоАП). Його доставляють до відділу поліції.

Сам Сергій Смирнов уточнив "Новой газете", що зараз він сидить в автобусі, йому не дали ніяких документів і він поки не знає точно, за якою статтею його затримали.

Син Смирнова залишився під наглядом редакторів "Медіазони". Журналіст Єгор Сковорода, який був свідком затримання, повідомив в своєму Twitter, що "поліцейські явно не дуже хотіли" чекати до приїзду матері хлопчика.

"Медіазона" — російське інтернет-ЗМІ, засноване в 2014 році учасницями групи Pussy Riot Надією Толоконникова і Марією Альохіною. "Медіазона" фокусується на висвітленні новин, аналітики, колумністики про судові, правоохоронні органи і пенітенціарну систему Росії, а також про різні прояви переслідувань громадян Росії за їх політичні погляди. Головним редактором "Медіазони" є Сергій Смирнов, видавцем — Петро Верзілов.

Нагадаємо, в неділю, 31 січня прихильники Олексія Навального намір провести повторні акції протесту з вимогою відпустити опозиціонера на свободу, в більш ніж в 60 містах РФ, включаючи Москву і Санкт-Петербург. Попередні мітинги відбулися в минулу суботу, 23 січня, а за підсумками протестів поліція затримали понад чотири тисячі осіб.