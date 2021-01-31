Всплыли имена спонсоров митинга в Вашингтоне, обернувшегося штурмом Капитолия

По данным СМИ, митинг стал возможен благодаря наследнице американской сети маркетов и телеведущему.

Митинг сторонников Дональда Трампа, который состоялся в Вашингтоне 6 января и предшествовал штурму Капитолия, финансировался немногочисленной группой людей, однако больше всех на мероприятие потратила одна из крупнейших доноров избирательной кампании Дональда Трампа – Джули Дженекинс Фанчелли. Об этом в воскресенье, 31 января, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы для организации митинга.

По данным издания, эта женщина – наследница американской сети супермаркетов Publix Джули Дженекинс Фанчелли, и она вложила в митинг 300 тысяч долларов из 500 тысяч долларов, которые были потрачены на него в целом.

Еще одним финансовым организатором акции был крайне правый ведущий Алекс Джонс. Он помог получить деньги от Фанчелли, а также сам пообещал 50 000 долларов на проведение митинга в обмен на право выступить в выбранное им время.

Ранее в медиа уже появлялась информация о причастности Джонса к финансированию митинга — он подтвердил, что оплатил его часть, но без каких-либо подробностей.

Фанчелли не стала давать комментарии журналистам. Сеть супермаркетов Publix и вовсе открестилась от Фанчелли. В компании отметилич, что она не является сотрудником сети, "и не участвует в наших деловых операциях и не представляет компанию никак. Мы не можем комментировать действия мисис Фанчелли".

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Напомним, 6 января, около 13:00 по восточноевропейскому времени сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена.

Около 15:00 у входной двери в Палату представителей произошло вооруженное противостояние между правоохранителями и протестующими. Правоохранителям удалось освободить здание. В результате погибли четыре человека, еще один раненый полицейский скончался в больнице.

На следующий день после штурма Капитолия, 7 января, главный демократ Сената Чак Шумер призвал к немедленному отстранению президента Дональда Трампа от занимаемой должности.