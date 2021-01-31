Спливли імена спонсорів мітингу у Вашингтоні, який обернувся штурмом Капітолію

За даними ЗМІ, мітинг став можливим завдяки спадкоємиці американської мережі маркетів і телеведучому.

Мітинг прихильників Дональда Трампа, який відбувся у Вашингтоні 6 січня і передував штурму Капітолію, фінансувався нечисленною групою людей, однак найбільше на захід витратила одна з найбільших донорів виборчої кампанії Дональда Трампа — Джулі Дженекінс Фанчеллі. Про це в неділю, 31 січня, пише газета The Wall Street Journal з посиланням на документи для організації мітингу.

За даними видання, ця жінка — спадкоємиця американської мережі супермаркетів Publix Джулі Дженекінс Фанчеллі, і вона вклала в мітинг 300 тисяч доларів з 500 тисяч доларів, які були витрачені на нього в цілому.

Ще одним фінансовим організатором акції був вкрай правий ведучий Алекс Джонс. Він допоміг отримати гроші від Фанчеллі, а також сам пообіцяв 50 000 доларів на проведення мітингу в обмін на право виступити в вибране ним час.

Раніше в медіа вже з'являлася інформація про причетність Джонса до фінансування мітингу — він підтвердив, що оплатив його частину, але без будь-яких подробиць.

Фанчеллі не стала давати коментарі журналістам. Мережа супермаркетів Publix і зовсім відхрестилася від Фанчеллі. У компанії отметіліч, що вона не є співробітником мережі, "і не бере участі в наших ділових операціях і не представляє компанію ніяк. Ми не можемо коментувати дії місіс Фанчеллі".

[ + – ]

Нагадаємо, 6 січня, близько 13:00 по східноєвропейському часу сотні протестувальників, які підтримують президента Дональда Трампа, прорвалися через бар'єри по периметру Капітолію. Активісти зібралися біля Капітолію, виступаючи проти урочистого підрахунку голосів вибірників, які повинні підтвердити перемогу Джо Байдена.

Близько 15:00 біля вхідних дверей в Палату представників сталося збройне протистояння між правоохоронцями та протестувальниками. Правоохоронцям вдалося звільнити будівлю. В результаті загинули чотири людини, ще один поранений поліцейський помер в лікарні.

На наступний день після штурму Капітолію, 7 січня, головний демократ Сенату Чак Шумер закликав до негайного усунення президента Дональда Трампа від займаної посади.