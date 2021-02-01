ВМС США опубликовали видео с пролетом российского Су-24 возле американского эсминца

В Национальном центре управления обороной России заявили, что следят за действиями эсминца.

Возле американского эсминца "Дональд Кук" совершил разведывательный полет российский самолет-разведчик Су-24. На опубликованном видео самолет проходит на малой высоте параллельно курсу корабля на небольшом удалении от него. Действие происходит в нейтральных водах.

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Эсминец с 23 января находится в Черном море. "ВМС США регулярно работают в Черном море в интересах НАТО, союзников и партнеров для обеспечения безопасности и стабильности в регионе", — говорится в сообщении 6-го флота ВМС США.

В Национальном центре управления обороной России заявили, что следят за действиями эсминца.

Самолет-разведчик Су-24МР был создан в СССР на базе бомбардировщика Су-24. На вооружение принят в 1984 году. Предназначен для ведения комплексной всепогодной разведки днем и ночью на глубине до 400 км за линией боевого соприкосновения войск.

Напомним, 28 января вооруженный крылатыми ракетами эсминец ВМС США "Портер" зашел в Черное море. Как заявили в пресс-службе НАТО, американский боевой корабль прибыл "для проведения регулярных операций по обеспечению безопасности на море, а также учений с союзниками и партнерами в регионе". Это уже третий корабль США, который зашел в акваторию Черного моря за последние несколько дней. Он присоединится прибывшим 23-24 января эсминцу "Дональд Кук" и танкеру "Ларами".

19 апреля 2016 года в рижский порт вошел американский эсминец "Дональд Кук" — тогда он нес службу в Балтийском море в рамках операции по "вселению уверенности" в союзников США по НАТО. Ровно за неделю до прибытия в Ригу корабль стал участником инцидента с российскими Су-24: два самолета пролетели в опасной близости от американского эсминца.