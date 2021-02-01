ВМС США опублікували відео з прольотом російського Су-24 біля американського есмінця

У Національному центрі управління обороною Росії заявили, що стежать за діями есмінця.

Біля американського есмінця "Дональд Кук" здійснив розвідувальний політ російський літак-розвідник Су-24. На опублікованому відео літак проходить на малій висоті паралельно курсу корабля на невеликій відстані від нього. Дія відбувається в нейтральних водах.

[ + – ]

Есмінець з 23 січня перебуває в Чорному морі. "ВМС США регулярно працюють в Чорному морі в інтересах НАТО, союзників і партнерів для забезпечення безпеки і стабільності в регіоні", — йдеться в повідомленні 6-го флоту ВМС США.

У Національному центрі управління обороною Росії заявили, що стежать за діями есмінця.

Літак-розвідник Су-24МР був створений в СРСР на базі бомбардувальника Су-24. На озброєння узятий в 1984 році. Призначений для ведення комплексної всепогодної розвідки вдень і вночі на глибині до 400 км за лінією бойового зіткнення військ.

Нагадаємо, 28 січня озброєний крилатими ракетами есмінець ВМС США "Портер" зайшов в Чорне море. Як заявили в прес-службі НАТО, американський бойовий корабель прибув "для проведення регулярних операцій щодо забезпечення безпеки на морі, а також навчань із союзниками і партнерами в регіоні". Це вже третій корабель США, який зайшов в акваторію Чорного моря за останні кілька днів. Він приєднається до есмінця "Дональд Кук" і танкера "Ларамі", які прибули 23-24 січня.