ФСБ опубликовала видео якобы встречи соратника Навального с работником MI6

ФСБ сообщило, что соратник Навального Владимир Ашурков якобы просил финансовой поддержки деятельности Фонда борьбы с коррупцией.

ФСБ России заявляет, что один соратников политика Алексея Навального Владимир Ашурков якобы встретился с работником посольства Великобритании и говорил о возможности получения финансирования деятельности Фонда борьбы с коррупцией. В ФСБ заявили, что на самом деле это не работник посольства, а сотрудник британской разведки. Видео с разговором опубликовал телеканал Russia Today.

Телеканал утверждает, что запись была сделана в 2012 году.

Якобы второй секретарь по политическим вопросам посольства в РФ Джеймс Уильям Томас Форд, заходит в ресторан в Москве, а позже в этот же ресторан заходит Ашурков. Он намекает Форду о финансовой поддержке деятельности ФБК.

"Если бы у нас было больше денег, мы бы, конечно, расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь… не знаю, 10, 20 миллионов долларов в год на поддержку, увидит совершенно иную картину. А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги. Я пытаюсь донести этот посыл в своей кампании по сбору средств, донести его до лидеров бизнес-сообщества", — говорит на видео якобы Ашурков.

Якобы Форд не дал обещаний о финансовой помощи. Вместо этого он предложил Ашуркову работать с Transparency International.

Кроме того, Ашурков якобы запрашивает информацию у британских спецслужб и сообщил, что ФБК выпустят материал против российского госбанка, намекая, что это будет полезно британцам.

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Ранее CNN опубилковал список лиц, против которых ФБК призывает США ввести санкции, в список попали предприниматель Роман Абрамович, замглавы правления банка ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов. Ашурков, подписавший письмо, заявил CNN, что ФБК призывает США оказать давление на Путина, чтобы тот освободил Навального.

"Письмо адресовано президенту США — самой могущественной стране. США уже давно применяли санкции против лиц, причастных к коррупции. Если кто и может что-либо сделать, так это США", — сказал Ашурков CNN.

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.