ФСБ опублікувала відео нібито зустрічі соратника Навального з працівником MI6

ФСБ повідомило, що соратник Навального Володимир Ашурков нібито просив фінансової підтримки діяльності Фонду боротьби з корупцією.

ФСБ Росії заявляє, що один із соратників політика Олексія Навального Володимир Ашурков нібито зустрівся з працівником посольства Великобританії і говорив про можливість отримання фінансування діяльності Фонду боротьби з корупцією. У ФСБ заявили, що насправді це не працівник посольства, а співробітник британської розвідки. Відео з розмовою опублікував телеканал Russia Today.

Телеканал стверджує, що запис був зроблений у 2012 році.

Нібито другий секретар з політичних питань посольства в РФ Джеймс Вільям Томас Форд, заходить у ресторан у Москві, а пізніше в цей же ресторан заходить Ашурков. Він натякає Форду про фінансову підтримку діяльності ФБК.

"Якби в нас було більше грошей, ми б, звичайно, розширили нашу команду. Людина, яка витратить тут… не знаю, 10, 20 мільйонів доларів на рік на підтримку, побачить зовсім іншу картину. А для тих, у кого на кону мільярди, це не такі вже великі гроші. Я намагаюся донести цей меседж у своїй кампанії зі збору коштів, донести його до лідерів бізнес-спільноти", — говорить на відео нібито Ашурков.

Нібито Форд не дав обіцянок про фінансову допомогу. Замість цього він запропонував Ашуркову працювати з Transparency International.

Крім того, Ашурков нібито запитує інформацію в британських спецслужб і повідомив, що ФБК випустять матеріал проти російського держбанку, натякаючи, що це буде корисно британцям.

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Раніше CNN опублікував список осіб, проти яких ФБК закликає США ввести санкції, у список потрапили підприємець Роман Абрамович, заступник голови правління банку ВТБ Денис Бортніков, голова ВТБ Андрій Костін, голова МОЗ Михайло Мурашко, голова Мінсільгоспу Дмитро Патрушев, журналіст Володимир Соловйов і підприємець Алішер Усманов. Ашурков, який підписав лист, заявив CNN, що ФБК закликає США чинити тиск на Путіна, щоб той звільнив Навального.

"Лист адресовано президенту США — наймогутнішої країни. США вже давно застосовували санкції проти осіб, причетних до корупції. Якщо хто і може що-небудь зробити, то це США", — сказав Ашурков CNN.

Нагадаємо: 18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, котрий повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після того, що сталося, Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.