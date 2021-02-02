Маас: администрация Байдена будет активнее участвовать в урегулировании ситуации на Донбассе

Глава немецкого МИД считает, что вовлеченность США в нормандский формат поможет его участникам воплотить уже оговоренные вещи.

По мнению главы МИД Германии Хайко Мааса администрация Джо Байдена будет активнее участвовать в усилиях по урегулировании конфликта в Украине, чем это было при Дональде Трампе.

Об этом Маас заявил во время онлайн-конференции "Европа-2021", организованной изданиями Die Zeit, Handelsblatt, Der Tagesspiegel и WirtschaftsWoche.

По мнению немецкого министра, "в администрации Трампа не было особого интереса к урегулированию этого конфликта".

"Тот факт, что во время телефонного разговора с президентом Путиным Джо Байден поднял тему Украины, уже можно понимать…, что США там будут действовать активнее, чем раньше", – сказал Маас.

Он добавил, что вовлеченность США в нормандский формат поможет его участникам "одна за другой воплотить уже оговоренные вещи", чтобы достичь мирного решения конфликта.

"Больший американский вклад поможет нам и французам как посредникам в конфликте постепенно реализовать уже согласованные вещи", – сказал немецкий министр.

Маас также заявил, что власти Германии собираются обсудить с США роль России в Сирии и Ливии, а также ситуацию вокруг Навального.

"Но мы готовы искать решения посредством диалога", – сказал он, напомнив, что прежняя администрация США была больше склонна к "оказанию максимального давления" на оппонентов.

"Это не сработало", – отметил глава МИД ФРГ.

Напомним, 26 января президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, в ходе которого поздравил коллегу с началом работы на посту президента США. В ходе разговора президенты обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, в частности "внутриукраинское урегулирование".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор, заявил, что разногласия между Москвой и Вашингтоном по Донбассу остаются серьезными.