Маас: адміністрація Байдена буде активніше брати участь у врегулюванні ситуації на Донбасі

Глава німецького МЗС вважає, що залучення США до нормандського формату допоможе його учасникам втілити вже обумовлені речі.

На думку глави МЗС Німеччини Хайко Маасу адміністрація Джо Байдена буде активніше брати участь в зусиллях щодо врегулювання конфлікту в Україні, ніж це було за правління Дональда Трампа.

Про це Маас заявив під час онлайн-конференції "Європа-2021", організованої виданнями Die Zeit, Handelsblatt, Der Tagesspiegel і WirtschaftsWoche.

На думку німецького міністра, "в адміністрації Трампа не було особливого інтересу до врегулювання цього конфлікту".

"Той факт, що під час телефонної розмови з президентом Путіним Джо Байден порушив тему України, уже можна розуміти…, що США там будуть діяти активніше, ніж раніше", — сказав Маас.

Він додав, що залучення США до нормандського формату допоможе його учасникам "одна за одною втілити вже обумовлені речі", щоб досягти мирного вирішення конфлікту.

"Більший американський внесок допоможе нам і французам як посередникам у конфлікті поступово реалізувати вже погоджені речі", — сказав німецький міністр.

Маас також заявив, що влада Німеччини збирається обговорити із США роль Росії в Сирії та Лівії, а також ситуацію навколо Навального.

"Але ми готові шукати рішення за допомогою діалогу", — сказав він, нагадавши, що колишня адміністрація США була більше схильна до "надання максимального тиску" на опонентів.

"Це не спрацювало", — зазначив глава МЗС ФРН.

Нагадаємо, 26 січня президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом, під час якої привітав колегу з початком роботи на посаді президента США. Під час розмови президенти обговорили актуальні питання двостороннього і міжнародного порядку, зокрема "внутрішньоукраїнське врегулювання".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи цю телефонну розмову, що сталася напередодні, заявив, що розбіжності між Москвою і Вашингтоном щодо Донбасу залишаються серйозними.