Ученые заговорили о лечении COVID-19 с помощью "смертоносной моркови" от рака

Пока что препарат для лечения рака простаты лишь тестируется на животных, но ученые отмечают его эффективность в борьбе с коронавирусом у мышей.

Ученые из Ноттингемского университета предполагают, что экспериментальный препарат против рака, который получают из ядовитого растения, может стать эффективным противовирусным средством в борьбе с COVID-19. Об этом в среду, 3 февраля, пишет Daily Mail.

По мнению специалистов, препарат может быть эффективным не только против COVID-19, но и против простудных заболеваний.

Лекарство получают из "смертоносной моркови" тапсии из семейства зонтичных. Растение опасно для крупного рогатого скота и овец, встречается в западной части Средиземноморья, проходит испытания против рака простаты. Препарат тестируют на животных, и во время исследований ученые обратили внимание, что он может остановить заражение коронавирусом.

Если исследователи докажут, что лекарство в самом деле работает и может быть эффективно, то люди смогут принимать его в виде таблеток. Лекарство может также работать против ряда других вирусов, что может сделать его особенно полезным, в том числе для будущих пандемий.

Однако ученые признают, что препарат нуждается в дополнительных испытаниях, ведь нет никаких доказательств, что препарат будет работать на людях так же, как на животных. И все же, по словам профессора Кин-Чоу Чанга, "результаты убедительно показывают, что препарат и его производные являются многообещающими противовирусными средствами против COVID-19 и гриппа".

Препарат, о котором идет речь, показал свою эффективность при блокировании симптомов коронавируса до и во время активной инфекции в тестах на мышах.

Напомним, в конце января стало известно, что Германия намерена закупить экспериментальный препарат, которым лечили президента США Дональда Трампа. Средства выделили на закупку 200 тысяч доз, для пациентов препарат будет бесплатным.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан рассказал, что они планируют закупить экспериментальный препарат, который использовали для лечения Дональда Трампа от коронавируса. Разработано это средство на основе антител.

"Антитела работают, как пассивная вакцинация. Прием антител может помочь пациентам в группе риска на начальном этапе, чтобы у них не выработалось серьезных симптомов болезни", — рассказал глава Минздрава ФРГ.

Ранее сообщалось, что один из разработчиков вещества "Новичок" Леонид Ринк планирует в ближайшее время выпустить противовирусное лекарство "Иммофон", которое рассчитано на борьбу с COVID-19 и другими вирусными заболеваниями.